Juve, Benatia e De Sciglio affaticati

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Mehdi Benatia e Mattia De Sciglio non scenderanno in campo nell'amichevole della Juventus in programma domani a Villar Perosa. I due difensori bianconeri, come si apprende dal sito ufficiale della società, "non prenderanno parte alla tradizionale partitella in famiglia a causa di un affaticamento muscolare", ma saranno regolarmente presenti all'appuntamento per prendere parte alla festa La squadra si è allenata in mattinata, agli ordini di Allegri, nel nuovo training center della Continassa; il pomeriggio è libero.