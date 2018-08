Ferragosto al museo a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Il Ferragosto a Torino, per turisti e residenti, è all'insegna dell'offerta museale, ricca e generosa negli orari di apertura, per permettere a tutti di immergersi nell'arte e nella frescura dei palazzi dal mattino alla sera. Addirittura fino alle 23 il 14, e a mezzanotte il 15 agosto, ai Musei Reali, con apertura anche dei Giardini Reali.

Inoltre, restando sempre ai Musei Reali, il 12 agosto è in programma un'apertura con orario straordinario anche della Biblioteca Reale con la mostra 'La Cucina di buon gusto' e la visita alle Cucine Reali.

Fondazione Torino Musei a Ferragosto offre la visita di Gam, Palazzo Madama e Mao a un euro. Due euro se si visitano le mostre 'Carlo Magno va alla guerra' a Palazzo Madama e 'Orienti' al Mao. Aperti a Ferragosto anche la Reggia di Venaria con la festa fino alle 23.30 e il Castello di Rivoli con diverse mostre tra cui quella su de Chirico. Infine saranno attivi i servizi Gtt ovvero l'ascensore della Mole Antonelliana, la tranvia per Superga, i tram storici.