Daspo per due tifosi del Novara

(ANSA) - VERCELLI, 10 AGO - Il questore di Vercelli, Sergio Molino, ha disposto il divieto di accesso a tutte le manifestazioni calcistiche per due tifosi del Novara per alcuni episodi avvenuti durante il derby con la Pro Vercelli dell'8 aprile scorso. Durante la gara, i due ultras, violando le norme in materia di sicurezza all'interno degli stadi, avevano acceso alcuni fumogeni nella curva riservata agli ospiti.

Per uno dei due tifosi, trattandosi del primo Daspo, è stato disposto l'allontanamento per un anno dagli stadi, mentre per il secondo, già colpito da provvedimento analogo per fatti accaduti a Rimini nel 2008, è scattata la recidiva, che comporta un allontanamento per cinque anni dalle manifestazioni calcistiche.

L'ultrà dovrà presentarsi in questura durante ogni impegno sportivo del Novara Calcio.