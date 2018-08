Caporalato, multa a imprenditore

(ANSA) - CUNEO, 10 AGO - Tremila euro di multa per avere impiegato un lavoratore in nero è la sanzione scattata a carico di un imprenditore agricolo del Saluzzese dopo un'ispezione dei carabinieri sul fenomeno del caporalato. Il bracciante (provvisto di un permesso di soggiorno ma privo del contratto di lavoro) è un giovane di origine africana che, durante l'intervento, ha dato ai militari le generalità di un suo compagno assente in quel momento: è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e sostituzione di persona.

Nel corso dei controlli, eseguiti carabinieri dalle stazioni di Saluzzo, Revello, Costigliole e Verzuolo insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cuneo, sono state ispezionate ben 10 aziende agricole del territorio e oltre 80 lavoratori, nella quasi totalità stranieri di origine africana, impiegati nei campi nella raccolta della frutta.