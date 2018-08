Bonucci, ho difeso il Milan al meglio

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - "Ho lavorato e difeso la maglia del Milan come meglio ho potuto, poi sono arrivato ad un certo punto e ho fatto delle riflessioni: sono uno che vuole sempre vincere e migliorare e per me la soluzione migliore era la Juventus".

Non ha dubbi sulla scelta di tornare bianconero Leonardo Bonucci. "Gattuso è una grandissima persona - dice a proposito dell'anno in rossonero -. E' stato lui a risollevare le sorti del Milan arrivando a novembre. Torno dopo un anno con bagaglio cose importanti a livello umano". "Con l'arrivo di Ronaldo se dovessimo incontrare il Real Madrid almeno non partiremmo da 1-0 per loro. Allenarsi con Ronaldo è uno stimolo per tutti, non tralascia nulla, è sempre concentrato, ci permette di alzare il livello ed essere pronti per il campionato e gli impegni europei - aggiunge -. La concorrenza? Sarà stimolante, è bello scendere ad allenarti dal primo all'ultimo giorno perché sai che dovrai dare tutto".