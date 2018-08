Verbania a Lombardia, referendum 21/10

(ANSA) - VERBANIA (VCO), 9 AGO - Il consiglio dei ministri ha fissato la data per il referendum per il passaggio dal Verbano Cusio Ossola alla Lombardia. Si vota domenica 21 ottobre. E' la prima volta, in Italia, che si vota per il passaggio di una provincia da una regione all'altra. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato 'Diamoci in taglio' che ha raccolto oltre 5 mila firme per chiedere il passaggio dal Piemonte alla Lombardia; dopo il sì del Consiglio provinciale era arrivato l'ok della Cassazione che aveva detto sì al referendum.