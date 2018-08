Torino sospende Ztl e strisce blu

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Scatta da lunedì 13 agosto, e fino al 25 agosto compreso, la sospensione della Ztl Centrale, a Torino. Come ogni anno nelle settimane centrali di agosto sarà dunque possibile circolare liberamente per le vie del centro.

Nello stesso periodo - 13-25 agosto - sarà gratuita la sosta nelle strisce blu, mentre si continuerà a pagare nei parcheggi a barriere e in struttura.

Restano in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ZTL Romana e Valentino e nelle zone pedonali.