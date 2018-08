Nuovo volo EasyJet Torino-Berlino

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, amplia l'offerta per i passeggeri in partenza da e per l'aeroporto di Torino, con il nuovo volo Torino-Berlino Schoenefeld. Tre le frequenze settimanali - il martedì, il giovedì e la domenica - a partire dal prossimo 28 ottobre.

Con Berlino Schoenefeld, salgono a 6 i collegamenti di easyJet per i viaggiatori in partenza da Torino: Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester e il nuovo collegamento per Napoli operativo tutti i giorni dal prossimo 3 settembre.