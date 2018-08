Donna molesta anziano per rubare, presa

(ANSA) - CUNEO, 9 AGO - Ha molestato sessualmente un anziano che le aveva dato un passaggio in auto e nel parapiglia che ne è seguito gli ha rubato la carta di credito. E qualche giorno dopo, a Bra (Cuneo), è riuscita a portare via un portafogli dall'abitacolo di una vettura parcheggiata. Ora una quarantatreenne torinese domiciliata nel Roero, in provincia di Cuneo, è stata arrestata dai carabinieri del comando di Sommariva Bosco.

La donna, già conosciuta dalle forze dell'ordine, si era impadronita della carta di credito insieme al pin, e subito dopo aveva effettuato numerosi prelievi di denaro. Ora risponderà di violenza sessuale, furto aggravato, furto con destrezza e utilizzo indebito di carta di credito. Il procedimento giudiziario è gestito dalla procura di Asti.