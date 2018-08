Allaccio abusivo, denunciato a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Per ricaricare il cellulare si era allacciato abusivamente alla rete di erogazione dell'energia elettrica: per questo motivo un italiano di 58 anni, inquilino di un alloggio di edilizia popolare nel quartiere Mirafiori, è stato denunciato a Torino dalla polizia municipale.

Durante un sopralluogo, gli agenti - insieme ai tecnici dell'Agenzia territoriale per la casa - hanno notato un cavo, collegato con una normale spina alla presa di servizio interna al quadro elettrico in uso ai tecnici ascensoristi, che entrava in un appartamento al terzo piano. L'uomo se ne serviva per alimentare un televisore e anche ricaricare il telefonino. Ora risponderà di furto.