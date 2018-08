Tajani, bloccare Tav è da scellerati

(ANSA) - SAINT-MARTIN-LA-PORTE (FRANCIA), 8 AGO - "Una politica contro le infrastrutture fa soltanto danni. E quella di bloccare la Torino-Lione sarebbe una scelta scellerata perché vedrebbe l'Italia arretrare e isolata". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi in visita al cantiere francese del Tav e, in seguito, a Susa per incontrare gli amministratori locali. "Mi auguro - ha aggiunto - "che ministri che non hanno visitato il cantiere vengano a documentarsi. Anche Toninelli venga a vedere: non può informarsi soltanto con quattro militanti No Tav e avendo come consulente qualche leader No Tav".

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha definito la Torino-Lione "un'opera proficua", mentre il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha affermato che "le grandi opere, i due corridoi europei, o si fanno tutti e due o non se ne fa nessuno". "E spero - ha concluso - che questo messaggio sia chiaro".