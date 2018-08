Ragazza rapinata, due arresti ad Asti

(ANSA) - ASTI, 8 AGO - Due giovani sono stati arrestati dalla polizia ad Asti per il caso di una ventenne rapinata in città, nelle scorse settimane, dopo avere prelevato del denaro da un bancomat. Si tratta di due astigiani, di 21 e 23 anni, già conosciuti dalle forze dell'ordine. A procedere è stata la squadra mobile. I giovani sono stati individuati grazie anche alle immagini della videosorveglianza. Le indagini, guidate dal pm Laura Deodato, hanno stretto il cerchio sui due ventenni, "che erano già stati identificati alcuni giorni prima a Torino, in collaborazione con la Polfer in servizio alla stazione di Porta nuova" ha spiegato il capo della Mobile astigiana, Loris Petrillo. Il gip ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e i due sono stati arrestati ieri nel quartiere Praia di Asti.