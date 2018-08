Dybala, 20 mln follower su Instagram

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - "Una comunità che mi sostiene: siamo una nazione". Paulo Dybala festeggia con i suoi tifosi il traguardo dei 20 milioni di follower su Instagram pubblicando sul suo profilo personale un video celebrativo. "Tutto è cominciato in un piccolo villaggio - racconta la 'Joya' nel video impreziosito con immagini di suoi gol recenti ma anche della sua infanzia -, diventato passo dopo passo una comunità che mi sostiene, mi appoggia e mi spinge a fare meglio, una comunità più grande di una metropoli". Chiudendo il video con la consueta 'Dybala mask', l'esultanza scelta per i suoi gol: "Siamo la Dybala Nation". Un traguardo importante ma ancora distante dai 138 milioni di follower di Ronaldo, uno dei più seguiti in assoluto al mondo.