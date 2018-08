Saitta, non strumentalizzare 118 e 112

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - "La campagna di strumentalizzazione che è in atto nei confronti del 118 e del centralino unico di emergenza 112 rischia seriamente di squalificare un servizio che in Piemonte svolge ottimamente il proprio compito da molti anni, con il risultato di creare sfiducia nei cittadini e di danneggiare il servizio stesso". Così, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, sulle polemiche sul servizio 118 e sul numero unico di emergenza 112.

"Ancora una volta devo rilevare come si preferisca cavalcare la strada della polemica invece di tutelare l'interesse del sistema sanitario e dei piemontesi - sottolinea Saitta -: un metodo che mi preoccupa profondamente".