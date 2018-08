Hart lascia il City,giocherà nel Burnley

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Il 31enne portiere Joe Hart lascia definitivamente il Manchester City, dove da tempo non riesce a entrare nei piani di Pep Guardiola. L'ex estremo difensore della Nazionale inglese, che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito nel Torino e nel West Ham, firmerà con il Burnley. Lo aspetta un contratto due due stagioni e un posto da titolare in Premier League.