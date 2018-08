Golf: Molinari, sogno un'altra impresa

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Spero in un altro grande week-end, ma non sarà facile. Ho sistemato le cose col gioco corto, questa credo sia stata una delle chiavi dei successi degli ultimi mesi.

E' stato un periodo fantastico, sono arrivate vittorie belle e indimenticabili. Sono felice delle mie ultime prestazioni, tra le migliori in carriera". Francesco Molinari è pronto a scendere in campo per il PGA Championship, quarto e ultimo major della stagione. Dopo il successo nell'Open Championship l'azzurro si presenta tra i big e non nasconde le alte ambizioni per chiudere con un'altra impresa una annata super. "Se sogno il back-to-back?'. Naturalmente si - dice -. Ma ci sono tanti ottimi avversari, tutti i migliori al mondo. Servirà una settimana perfetta. Sono felice ovviamente dell'attenzione ricevuta in questo periodo, ma devo pensare solo al campo.

'L'esperienza come caddie di mio fratello Edoardo al Masters 2006?'. Fu bellissima, emozionante. Vedere uno dei miei idoli, Tiger Woods, giocare al nostro fianco fu incredibile".