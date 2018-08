Gettano cassaforte da balcone e scappano

(ANSA) - VALENZA (ALESSANDRIA), 7 AGO - Per portare via la cassaforte da un appartamento l'hanno gettata dal balcone al secondo piano. E' successo a Valenza (Alessandria) nelle prime ore del mattino di domenica scorsa. I ladri avevano sistemato un materasso nel vialetto sottostante per attutire il colpo, ma il tonfo ha comunque svegliato alcuni residenti. A quanto sembra, la cassaforte - che non era murata - pesava sette quintali.

I testimoni hanno riferito ai carabinieri di avere notato un furgone giallo allontanarsi.