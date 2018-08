Famiglia aggredita per rimprovero a cane

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 07 AGO - Due coniugi e il loro figlio sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo composto da sei o sette uomini a Domodossola (Vco). Secondo una prima ricostruzione, tutto è nato da un'osservazione fatta dal marito a una donna il cui cane stava sporcando la strada.

La polizia sta lavorando per identificare gli autori dell'aggressione, avvenuta nel parcheggio sopra il supermercato Coop di via Cassino. Marito e moglie sono stati ricoverati in ospedale.