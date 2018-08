Agriturismo, Piemonte tra mete preferite

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - Dopo una primavera piovosa che non ha facilitato l'avvio della stagione turistica, in luglio il Piemonte ha riscontrato un boom di turisti nei suoi agriturismi, a conferma di un turismo rurale regionale in pieno sviluppo. Una performance confortante - rileva Confagricoltura Piemonte - stimolata dalla varietà delle proposte del territorio, che offre itinerari in bicicletta per famiglie e appassionati semi-professionisti, percorsi trekking, escursioni in altura, eccellenti servizi di ristorazione con prodotti tipici e strutture con piscina o ampie aree verdi.

Nei 1.300 agriturismi piemontesi nel 2017 si sono registrate 358.000 presenze. I principali Paesi di provenienza, Italia a parte, sono Svizzera, Germania, seguiti da Francia, Olanda, Belgio e Stati Uniti. Il Piemonte si conferma in generale meta turistica amata dagli italiani e dagli stranieri: lo scorso anno ci sono stati oltre 5 milioni di turisti (in tutte le strutture, non solo agriturismi), circa il 7% in più rispetto all'anno precedente.