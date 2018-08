A Sabelt il Player Excellence Award

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - McLaren Automotive premia Sabelt, azienda torinese leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti racing e di componentistica per applicazioni spaziali. Il direttore operativo, Jens Ludmann, hanno assegnato il Player Excellence Award a Giorgio Marsiaj, che della Sabelt è fondatore, presidente e managing director. Il riconoscimento, consegnato in una cerimonia nella sede inglese della McLaren, per il progetto del sedile della McLaren Senna.

Si tratta del sedile più leggero del mondo, solo 11,2 chili.

Presentato al Salone di Ginevra, "ha lasciato a bocca aperta il mondo dell'automotive, attirando l'attenzione dei costruttori di auto premium e di supercar", sottolinea Ludmann, per il quale Sabelt brilla "per la stupefacente qualità costruttiva e gli elevati standard di produzione e consegna".

Il premio "è la prova che ci stiamo muovendo nella giusta direzione", commenta Marsiaj, ringraziando i dipendenti per gli "sforzi giornalieri che ci permettono di raggiungere questi risultati".