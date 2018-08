Troppi droni, stop voli Parco Val Grande

(ANSA) - VOGOGNA (VCO), 6 AGO - Giro di vite all'impiego dei droni in Val Grande, l'area wilderness tra Ossola e Verbano.

"Visto il diffondersi in rete di video girati all'interno del Parco con l'utilizzo di droni - dicono alla sede del parco nazionale - segnaliamo che sull'area protetta vige un generale divieto di sorvolo con veicoli non autorizzati, nonché limitazioni specifiche stabilite dalle misure di conservazione della Val Grande. Pertanto per l'uso dei droni all'interno dell'area protetta deve essere richiesta l'autorizzazione all'Ente Parco, che non la rilascia per scopo ludico ma unicamente per scopi scientifici e di pubblica utilità".