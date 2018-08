Tav:Mulè,da Toninelli plotone esecuzione

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "Chi dovrà fornire al ministro dei Trasporti 'indeciso a tutto' Danilo Toninelli gli elementi sull'analisi costi-benefici per capire se vale la pena proseguire o bloccare la Tav? In realtà di analisi che decretano l'assoluta bontà dell'opera il ministro ne ha quante ne vuole, l'ultima assai esaustiva è di appena un anno fa. Eppure Toninelli vuole la "sua" analisi. E per avere questo si appresta a nominare una commissione di esperti. I nomi circolano da giorni. È bene che si sappia che, se fossimo in un processo, si direbbe che sarebbe inutile celebrarlo perché la sentenza è già emessa. E sarà certamente contro la prosecuzione dei lavori della Tav. Toninelli si appresta a compiere una gigantesca presa in giro per l'Italia e una truffa ai danni degli italiani ammantando di nobiltà una commissione che, se fosse così composta, sarà ne più ne meno che un plotone di esecuzione contro la Tav". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi di Fi di Camera e Senato.