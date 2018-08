Caldo ha ore contate, allerta temporali

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - E' allerta gialla in Piemonte, a partire dal pomeriggio, per temporali forti. L'ha emanata l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

L'alta pressione sull'Europa centro-occidentale ha subito un parziale cedimento, a causa della lenta avanzata di una saccatura atlantica sulla Francia. L'aria più instabile e fresca proveniente da Ovest sta innescando temporali - localmente forti - tra la fascia alpina e le pianure a nord del Po.

Il tempo resterà instabile per tutta la settimana, con rovesci pomeridiani sui rilievi alpini, in estensione alle pianure nelle ore serali.