Cade su sentiero, recuperato belga

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Doppio intervento notturno dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Val Germanasca (Torino).

Nella serata di ieri un escursionista belga di 49 anni è caduto sul sentiero tra il Col Bucie e il Rifugio Lago Verde riportando una ferita lacero contusa al capo e a una gamba.

Squadre da terra lo hanno raggiunto e condotta in barella a valle, dove ad attenderlo c'era una ambulanza.

Nel frattempo che si concludesse l'intervento, il figlio dodicenne del gestore del rifugio riportava una sospetta frattura al braccio. L'arto è stato immobilizzato in attesa dell'alba, dal momento che era tardi e le squadre erano impegnate con l'escursionista belga. Con le prime luci anche il ragazzino è stato riportato a valle e ospedalizzato.