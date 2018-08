Tiro a volo: Europei,è oro per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Belle notizie per lo sport italiano anche dagli Europei di tiro a volo, in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria. La coppia azzurra formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo ha vinto la medaglia d'oro nella gara di misto Fossa olimpica, con 47/50, record del mondo per quanto riguarda i punteggi ottenuti in finale. Argento agli slovacchi Stefecekova e Varga, bronzo ai turchi Sariturk e Tuzun.