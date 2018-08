Torino, lascia portavoce sindaca

Risoluzione consensuale del contratto per Luca Pasquaretta: da settembre non sarà più il portavoce della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Era tra i più fidati collaboratori della prima cittadina, sin dalla sua candidatura, con Paolo Giordana, l'ex capo di gabinetto dimissionario per aver chiesto di far togliere una multa a un amico.

Indagato per il maxi-schermo di Parco Dora, la proiezione gemella a quella della finale di Champions in piazza San Carlo che sarebbe stata organizzata senza autorizzazioni, Pasquaretta è finito nella bufera anche per una consulenza da 5mila euro al Salone del libro dello scorso anno. Soldi poi restituiti, ma per i quali è indagato dalla Procura di Torino in un'inchiesta che ipotizza il peculato.

Pasquaretta, secondo indiscrezioni, avrà un nuovo incarico a Roma. "La vita è fatta di scelte, alcune le rimpiangiamo, di altre ne siamo fieri. Alla fine siamo ciò che scegliamo di essere",scrive su Facebook l'ex portavoce citando le parole di Graham Brown.