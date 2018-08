Bardonecchia è palcoscenico itinerante

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Il Borgo vecchio di Bardonecchia, in alta Valle di Susa, si trasforma stanotte in un palcoscenico itinerante con la Notte bianca nell'ambito della rassegna Next to the border promossa dall'Accademia dei Folli.

Gli attori della compagnia specializzata in teatro musicale, mettono in scena lo spettacolo Il paese delle meraviglie, composto di sei 'stazioni', un prologo e un epilogo, con degustazioni enogastronomiche. Il pubblico assiste agli spettacoli e alle performance lungo il tragitto gustando anche piatti della tradizione lungo le vie, nei cortili e nei giardini segreti di un paese dove sembra che il tempo si sia fermato.

Il percorso è una passeggiata a tappe, dove a ogni stazione corrisponde un punto ristoro. Come accadeva nelle fiere di inizio '900, dove il pubblico veniva attirato da cartomanti, giocolieri, clown, e si sentivano racconti incredibili. "Un mondo che non esiste più, se non nei sogni e nei film - spiegano gli attori - ricreato per divertirsi tutti insieme giocando con la storia".