Auto finisce fuori strada, due giovani morti nel Cuneese

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 4 AGO - Grave incidente stradale la scorsa notte lungo la provinciale che collega Moretta a Faule, nel Cuneese. Due giovani di 23 e 24 anni, residenti a Moretta, sono morti nella propria auto uscita di strada.

E' accaduto poco prima dell'alba. Erano le 4 quando il veicolo su cui viaggiavano quattro giovani, tutti originari della zona, è sbandato capottandosi in un campo laterale alla strada. Due di loro non ce l'hanno fatta, un terzo è ricoverato in ospedale con fratture e contusioni, mentre il quarto ha riportato solo lievi ferite.(ANSA).