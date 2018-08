Questore Torino, strada è giusta

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - "Il tempo ci darà ragione. I controlli straordinari del territorio sono la giusta strada per combattere il degrado e la criminalità diffusa". Il questore di Torino, Francesco Messina, commenta così i risultati dei recenti controlli. Nell'ultimo mese, la polizia ha eseguito 129 arresti, 380 denunce e sequestrato 36 chili di droga. I negozi controllati sono stati 33 e sono scattate multe per quasi 80mila euro.

"L'impegno è massimo - aggiunge il questore - La nostra azione è progressiva per raggiungere gli obiettivi prefissati".

Dal primo gennaio, sono finite in manette 1.326 persone, 3.462 soggetti sono stati denunciati e sono stati sequestrati oltre 630 chili di droga. Gli extracomunitari espulsi dal territorio nazionale sono stati 402.

Risultati positivi anche nel contrasto alle truffe grazie al Progetto Medusa. "Ad aprile le truffe sono state 32, a giugno 16: segno che i primi risultati sono stati raggiunti", sottolinea il questore.