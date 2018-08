Il Margine lancia bando Servizio Civile

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Un segnale di solidarietà "diametralmente opposto al linguaggio più in voga di questi mesi mirato a procedere per slogan e mostrando muscoli su tutti i temi, a partire dall'accoglienza ai migranti", viene lanciato dalla Cooperativa sociale Il Margine di Torino con il bando 'Servizio Civile, una scelta cazzuta'.

"La nostra cooperativa - è l'appello della cooperativa - cerca giovani con la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Abbiamo bisogno di volontari del Servizio Civile pronti a qualunque sfida: accompagnare un gruppo di anziani a giocare a carte, improvvisarsi clown, imboccare un disabile, ascoltare la sofferenza, stringere una tazza di caffè con i colleghi, sopportare urla, sentirsi stanchissimi e poi risorgere. Gente 'cazzuta' insomma". "Le tanto vituperate cooperative sociali - si legge ancora - operano in contesti delicati e importanti - le loro attività sono ancora troppo poco conosciute".

L'invito è per i giovani dai 18 ai 31 anni.