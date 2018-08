Gusto e charme in Monferrato con voucher

(ANSA) - ASTI, 3 AGO - Esperienze di gusto e charme nel Monferrato per un turismo esperienziale, fatto cioè di esperienze autentiche acquistabili con voucher. Sono le proposte inedite del Consorzio turistico Mon.d.o. e la startup StayDo che, per la prima volta, entreranno nel vivo il prossimo autunno, "stagione in cui si registrano i maggiori flussi turistici nelle aree a cavallo fra le colline del vino piemontese, la piana del Po e la vicina Lomellina".

Sono dieci le "esperienze" tra le più varie "che incuriosiscono un pubblico italiano e straniero" spiegano i promotori. Si va dal wellness con massaggi e spa, yoga fino ai percorsi dedicati al vino, alla grappa e al tartufo con degustazioni sensoriali e tour gastronomici ed enologici guidati; corsi di cucina, aperitivi, show booking; percorsi in e-bike in oasi naturali, tra castelli, parchi, giardini e dimore suggestive.