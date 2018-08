Ecco Juventus U23, 2/a gara realtà in C

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Si chiama Juventus U23 e, dal 25 agosto, giocherà nel campionato di Serie C. Con l'ammissione al campionato, il club bianconero è il primo in Italia ad avere una seconda squadra. Un progetto che si è concretizzato con i ripescaggi della serie C, ma al quale la società lavorava già da tempo. I ragazzi della Juventus U23 si stanno allenando già da alcuni giorni alla Continassa, nel nuovo training center che da lunedì ospita anche Cristiano Ronaldo e gli altri bianconeri reduci dal Mondiale in Russia.