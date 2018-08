Polizia, s'insedia a Vercelli questore

(ANSA) - VERCELLI, 2 AGO - "Al centro del mio mandato ci saranno i cittadini e la loro sicurezza". Queste le prime parole di Sergio Molino, il nuovo questore di Vercelli, entrato in servizio oggi al posto di Rosanna Lavezzaro, trasferita alla questura di Novara. Cinquantaquattro anni, sposato, il nuovo dirigente della questura bicciolana, al suo primo incarico di questo tipo, arriva dopo 22 anni trascorsi alla Squadra Mobile di Torino, con una parentesi alla Direzione investigativa antimafia.

"La città è fatta di persone - ha detto Molino, presentandosi alla stampa -; la mia priorità è stabilire un ottimo rapporto umano con i collaboratori, per poter lavorare in un clima sereno e dare alla cittadinanza quella sicurezza che necessita". Il dirigente ha diretto le indagini su diversi fatti di cronaca, anche di rilevanza nazionale, tra cui l'arresto del serial killer Maurizio Minghella. Dal 2015 ha ricoperto l'incarico di vicario della questura di Torino. Le sue passioni sono la musica rock, la fotografia e la Juventus.