Juve: Bonucci è ufficiale, 'bentornato'

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Leonardo Bonucci è di nuovo un giocatore della Juventus. L'ufficialità del trasferimento dal Milan arriva dal sito internet del club bianconero. "Dodici mesi fa ti salutavamo e ti ringraziavamo - si legge - ora siamo pronti a vivere, di nuovo insieme, le grandi sfide che ci attendono. Bentornato a casa, Leo!". La Juventus ha acquistato a titolo definitivo il difensore, che ha sottoscritto un contratto quinquennale fino al 2023, a fronte di un corrispettivo di 35 milioni di euro, pagabili in due esercizi. Nell'ambito della stessa operazione con il Milan, ha fatto il percorso inverso Mattia Caldara, allo stesso prezzo di Bonucci: 35 milioni di euro pagabili in due esercizi. E' invece una cessione a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di euro, quella di Gonzalo Higuain, che passa dalla Juve al Milan. Al termine della stagione, il club rossonero potrà rendere l'acquisto definitivo versando nelle casse bianconere altri 36 milioni in due esercizi.