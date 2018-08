Festa cent'anni a fianco carabiniere

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Compiere cento anni e festeggiare scortata da un carabiniere, come sognava di fare sin da bambina.

Emma Allais ha visto realizzarsi il suo desiderio lo scorso 29 luglio, quando ha varcato la soglia del municipio di Avigliana, comune del Torinese in cui vive dal 1918, sotto braccio al comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Giuseppe Minutolo.

"Se arrivo a cento anni, mi accompagna lei in Comune", era solita dire nonna Emma al comandante Minutolo. Detto e fatto: la donna, elegantissima in abito fucsia, è stata accontentata.