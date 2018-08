Olimpiadi 2026: Zaia, gioia Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 1 AGO - "Accogliamo con gioia questa bellissima notizia per il Veneto: Cortina farà parte della candidatura italiana alle olimpiadi invernali 2026. Ringrazio il Coni e il Presidente Malagò per l'equilibrio e la correttezza mantenuti anche nelle fasi più complesse della vicenda". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta la scelta del Coni di candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per i Giochi invernali 2026. "Grazie a tutta la squadra che ha lavorato per la nostra candidatura - ha aggiunto -, a chi ha redatto il dossier, al Sindaco e al Consiglio comunale di Cortina, alle categorie e a tutti coloro, veneti e non veneti, che ci hanno sostenuto e incoraggiato". "Siamo pronti e motivati al massimo - conclude - perché sappiamo d'avere un grande valore, quello del più grande hub sciistico d'Europa, e la granitica unità d'intenti che ha caratterizzato i territori in questa maratona.

Organizziamo i mondiali di sci del 2021 e l'appuntamento 2026 sarà in perfetta continuità".