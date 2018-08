Higuain-Caldara a Milan, Bonucci a Juve

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Definita la maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, e in bianconero Leonardo Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati.

Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni.

Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani rientrerà in Italia dagli Stati Uniti.