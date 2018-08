Giochi'26: Malagò, è candidatura forte

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Si tratta si una grande opportunità per il nostro paese, se siamo andati avanti vuol dire che non c'è stata nessuna contrarietà da parte del Cio. Vediamo cosa succederà, ma la nostra candidatura è molto forte". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver ufficializzato la candidatura unitaria per la partecipazione alle Olimpiadi invernali 2026. "Il nome della candidatura? Dipende dal Cio - ha detto Malagò - è infatti di dialogo ma c'è libertà nel dare il nome, magari ci sarà un concorso per tirare fuori il nome".

Malagò ha risposto poi ad una domanda su quanto affermato ieri dal sottosegretario Valente sui costi delle Olimpiadi invernali: "la nota a latere del Consiglio dei Ministri era eloquente - ha detto - abbiamo esattamente rispettato quanto ci è stato chiesto nei 13 punti. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma noi siamo stati attinenti a quanto ci è stato chiesto. I costi non li ha messi il Coni, ma dalle tre candidature è stato preso il meglio possibile al minor costo possibile".