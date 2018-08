Giochi '26: Malagò, ora solo candidati

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "La governance si dovrà attuare e definire quando quella che oggi è una candidatura diventerà un'Olimpiade. Al momento siamo solo candidati: non abbiamo preso le Olimpiadi, ci siamo iscritti alla gara". E' la posizione del numero uno del Coni Giovanni Malagò alla luce della lettera del sindaco di Milano Giuseppe Sala in cui si dice che la città lombarda parteciperà solo per ospitare gare o eventi. "Non cambia assolutamente niente dopo le parole di Sala - ha precisato Malagò - l'ho sentito ieri e oggi tante volte". Sulla diatriba politica che ruota attorno alla candidatura è intervenuto anche il segretario generale del Coni e coordinatore della commissione di valutazione sui dossier, Carlo Mornati: "La commissione ha lavorato in maniera egregia - dice - quello che è emerso è frutto di un lavoro che ha mirato a trovare contenimento dei costi e garantire il massimo profilo degli impianti. Non è stata una valutazione politica".