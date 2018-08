Allenatrice Daisy, non perdiamo speranza

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - "Stiamo compilando tutti i moduli per dimostrare che abbiamo preso il cortisone per motivi eccezionali". Così Maria Marello, l'allenatrice di Daisy Osakue, l'azzurra aggredita domenica notte a Moncalieri che ora vede in pericolo la sua partecipazione agli Europei di Berlino. "Oggi ha fatto un controllo, venerdì a Roma ne farà un altro per valutare la terapia - aggiunge -. Rimaniamo positivi, non perdiamo la speranza. Daisy è una tosta e non molla".