Szczesny:Ronaldo grande colpo di mercato

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "Ronaldo è stato un grande colpo di mercato, ma la nostra forza è stata sempre la squadra". Dal ritiro della Juventus ad Atlanta, il portiere Wojciech Szczesny parla del colpo del secolo. E, ai microfoni di Sky, promuove anche l'acquisto di Mattia Perin, con il quale dividerà la porta. "E' uno dei migliori giovani portieri d'Italia - dice -.

E' forte ed è prontissimo per giocare". Il numero uno chiamato a gestire l'eredità di capitan Buffon, è reduce dai Mondiali in Russia. "L'esperienza con la Polonia mi ha un po' deluso - ammette - ma, per fortuna, nel calcio si riparte sempre: guardo ora a nuovi obiettivi da raggiungere". Il lavoro da fare per riuscirci, però, è ancora tanto. "Sono tornato sette, otto giorni fa. E' presto - conclude - ma abbiamo ancora davanti a noi quattro settimane per prepararci al meglio per la nuova stagione".