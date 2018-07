Officina 'fantasma' scoperta dalla Gdf

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Impianti per la verniciatura delle auto, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle vetture sorgevano su un'area di quasi 2 mila metri quadri del tutto abusiva. A individuarla è stata la guardia di finanza di Torino, che ha denunciato i titolari, due italiani, per numerosi reati. All'attività, sconosciuta al fisco, viene contestata anche la violazione di reati ambientali, oltre alle gravi carenze delle norme a tutela dei lavoratori.

Al termine dell'operazione tutta l'area e i macchinari industriali dell'officina 'fantasma' sono stati sequestrati.