Moncalieri Jazz Festival vicino a Daisy

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Il 21/o Moncalieri Jazz Festival, in programma dal 3 al 25 novembre e dedicato ai diritti umani e ai 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela, si schiera a fianco di Daisy Osakue, l'atleta italiana ma di origini nigeriane aggredita nella notte tra domenica e lunedì mentre rientrava nella sua abitazione di Moncalieri.

"Non mi soffermo ovviamente sulla dinamica dei fatti - dice il direttore artistico, Ugo Viola - so però che Daisy ha avuto il coraggio di usare parole chiare e lo trovo un atto di grande coraggio e di responsabilità. Questo è un caso che chiama tutti a riflettere sul significato di uguaglianza, un sentimento, un concetto nelle corde del nostro festival fin dalla sua nascita perché la cultura e la musica sono tra i massimi strumenti per promuovere l'uguaglianza tra le persone. Da sempre - conclude - abbiamo ospitato artisti e spettatori da tutto il mondo e continueremo a farlo, senza mai chiedere a nessuno la carta di identità".