Daisy, s'indaga per lesioni no razzismo

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Lesioni senza l'aggravante razziale. È questo il reato ipotizzato dalla Procura di Torino, al momento contro ignoti, nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione a Daisy Osakue, l'atleta italiana ma di origini nigeriane ferita ad un occhio da un uovo lanciato da un auto in corsa a Moncalieri nella notte tra domenica e lunedì.

Per la Procura di Torino, al momento, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare un'aggressione a sfondo razziale. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono nel massimo riserbo per individuare i responsabili dell'aggressione.

L'inchiesta è coordinata dal pm Patrizia Caputo.