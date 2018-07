Daisy: Egonu, non parlerei di razzismo

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Eviterei di parlare di razzismo, ma preferirei parlare solo di una brutta coincidenza". Paola Egonu, pallavolista di colore della Nazionale, ha commentato così l'aggressione a Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane ferita ad un occhio dal lancio di un uovo a Moncalieri. "Mi dispiace molto per quanto è successo, anche perché sarebbe potuto accadere pure a me - le parole della 19enne pallavolista azzurra a margine della presentazione delle nazionali maschile e femminile verso i Mondiali 2018 -. Siamo tutte con lei. Viviamo in un questo mondo composto anche da brutte persone, per fortuna è solo una piccola parte. Bisogna guardare il lato positivo e fare sì che queste cose non ci buttino giù". "Se mi è successo qualcosa di simile? Sì, ma preferisco non parlarne", ha concluso Egonu.