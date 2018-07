Allerta caldo in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Sale anche in Piemonte il termometro, con temperature superiori alla norma di 5 o 6 gradi, non da primato assoluto ma accompagnate da tassi di umidità tali da creare disagio. E' l'effetto di un anticiclone africano presente sul Mediterraneo centro-occidentale, spiega Arpa Piemonte, che tende a unirsi con un'anomala area di alta pressione sulla Scandinavia dando luogo ad un'estesa zona di stabilità. Le temperature massime previste in pianura, per oggi e nei prossimi giorni, saranno intorno ai 34-35 gradi con locali picchi di 37-38 gradi.

Un lieve calo è previsto nel pomeriggio di domani, quando un'onda depressionaria atlantica potrebbe erodere temporaneamente la struttura anticiclonica causando fenomeni temporaleschi.

L'ondata di calore, sempre secondo Arpa Piemonte, dovrebbe durare circa una settimana.