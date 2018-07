Ronaldo alla Continassa, 1/o allenamento

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Inizia alle 14.50 l'avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha varcato i cancelli della Continassa, dove ad attenderlo c'erano numerosi tifosi, per il primo allenamento in bianconero. Ronaldo è entrato alla Continassa in auto, a bordo di una Jeep Grand Cherokee, e ha fatto ingresso in quella che da oggi è la sua nuova casa sportiva canticchiando. Occhiali da sole scuri sul viso, t-shirt chiara e jeans neri, aveva uno zainetto scuro sulle spalle. Ad immortalarlo è un video pubblicato dalla Juventus sul suo profilo Twitter.