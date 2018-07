Osakue, solidarietà dalla Juve

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Solidarietà della Juventus a Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane aggredita nella notte a Moncalieri. "Forza @OsakueDaisy, in bocca al lupo!", scrive su Twitter il club bianconero, di cui la giovane è una tifosa. E la Sisport Torino, società per cui si allena dal 2008, si stringe a Daisy e alla sua famiglia dopo il gravissimo episodio di violenza che l'ha coinvolta la scorsa notte. "Ci auguriamo di rivedere la nostra grande atleta - è il messaggio di solidarietà della società - di nuovo in pista il più presto possibile".