Giochi 2026: Sala, ok soluzione unitaria

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Noi pensiamo che la candidatura di Milano sia fortissima, ma siamo convinti che potrebbe essere una soluzione anche quella unitaria se si trova la formula giusta.

Vediamo adesso come la pensano le altre, noi non abbiamo chiuso a ipotesi di collaborazione. Milano comunque capofila? Penso proprio di sì". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro col presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Se dovesse venire fuori una soluzione italiana deve però accontentare tutte e tre le città", aggiunge Sala ricordando che oltre a Milano sono in corsa anche Cortina e Torino. E proprio con la delegazione piemontese, formata dal sindaco Chiara Appendino e dal presidente della Regione Sergio Chiamparino, si è sfiorato l'incrocio davanti agli uffici di Malagò. "Non li abbiamo visti, ce li hanno nascosti... Dopo che vedranno Malagò siamo rimasti che stasera ci risentiremo telefonicamente col Coni" ha concluso Sala.