Juve: Ronaldo atteso a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Cresce l'attesa, tra conferme e smentite, per Cristiano Ronaldo, invocato a Torino con il suo jet privato nelle prossime ore nell'aeroporto di Caselle.

L'attaccante portoghese sarà domani alla Continassa per il primo allenamento in bianconero. Con lui in campo anche Paulo Dybala e gli altri giocatori juventini reduci dal Mondiale in Russia.

Blindatissima la sua nuova residenza torinese, ai piedi della collina.